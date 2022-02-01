«Зенит» занимает девятое место по расходам на трансферы в зимнее окно

«Зенит» занимает девятое место по расходам на трансферы во время зимнего окна сезона 2021/22, сообщает Transfermarkt.

По данным источника, сине-бело-голубые потратили на усиление состава 27,15 миллион евро. Напомним, что чемпионы России приобрели нападающих Юри Алберто и Ивана Сергеева, а также правого защитника Арсена Адамова.

Первое место в данном рейтинге занимает «Ньюкасл», раскошелившейся на 102,10 миллиона евро, второе - «Ювентус (97,70 млн), а третье - «Барселона» (55).