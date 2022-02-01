«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Канселу

Пресс-служба «Манчестер Сити» сообщила о том, что фланговый защитник Жоау Канселу продлил трудовое сотрудничество с клубом.

Отмечается, что новый контракт между «горожанами» и 27-летним португальцем рассчитан до конца сезона-2026/2027.

Добавим, что Канселу пополнил состав команды АПЛ в августе 2019 года, перейдя из «Ювентуса» за 65 миллионов евро. В общей сложности он провел за «манкунианцев» 106 матчей, забил семь голов и отдал 14 результативных передач.

Ранее в своей карьере португалец защищал цвета «Бенфики», «Валенсии» и «Интера». В составе сборной Португалии он отыграл 31 встречу (5 голов).