Гол Минамино помог сборной Японии обыграть Саудовскую Аравию в матче отбора к ЧМ-2022

Футболисты сборной Японии одержали домашнюю победу над Саудовской Аравией (2:0) в матче квалификации к чемпионату мира 2022 года.

Отметим, что в составе хозяев голы забили нападающий «Ливерпуля» Такуми Минамино, отличившийся на 32-й минуте, и форвард «Генка» Ито Дзюня (50).

Таким образом, Япония выиграла свой пятый матч кряду в рамках азиатского отбора на мировое первенство в Катаре. В данный момент подопечные Хадзимэ Мориясу набрали 18 очков и расположись на втором месте в турнирной таблице группы B. Саудовская Аравия идет на первой строчке (19 очков).

24 марта Япония сыграет в гостях против Австралии, а Саудовская Аравия в тот же день на выезде встретится с Китаем.