Перейра: Надеюсь, вместе со «Спартаком» сможем пройти еще дальше в Лиге Европы

Новичок «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра прокомментировал свой переход в стан красно-белых.

«Решение отправиться в Россию далось мне достаточно легко. Всё прошло довольно быстро, и сейчас счастлив быть здесь. Здорово, что «Спартак» продолжает свой путь в Лиге Европы. Надеюсь, вместе мы сможем пройти ещё дальше», — заявил Перейра в эфире YouTube-канале московской команды.

Напомним, что люксембуржец перешел в «Спартак» из «Янг Бойз». В швейцарском клубе он выступал с июля 2019 года. Всего за команду он отыграл 68 матчей, забил пять голов и отдал два ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Ранее в своей карьере полузащитник выступал за «Лион» и «Труа».

Добавим, что «Спартак» занимает девятое место после 18 туров. В активе красно-белых 23 очка.