Бывший главный тренер сборной Германии Лев может возглавить «Фенербахче»

Экс-наставник сборной Германии Йоахим Лев может продолжить свою тренерскую карьеру в чемпионате Турции.
Согласно данным Haber Global, 61-летний специалист согласился возглавить «Фенербахче». Отмечается, что немец должен приступить к своей должности в стамбульском клубе по окончании сезона-2021/22.
Напомним, Лев находится без работы с конца июля прошлого года после того, как он покинул сборную Германии. Под его руководством национальная команда стала чемпионом мира 2014 года, а также победителем Кубка конфедераций-2017.
источник: Haber Global