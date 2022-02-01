Обамеянг тренируется c «Барселоной» (фото)

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг продолжит свою карьеру в «Барселоне».

Отметим, что испанское издание Mundo Deportivo на своей странице в Twitter опубликовало фотографию, на заднем фоне которой можно увидеть, что 32-летний габонец уже тренируется в стане сине-гранатовых.

Ранее стало известно, что нападающий расторгнет контракт с лондонским клубом и подпишет контракт с каталонцами. Ожидается, что завтра, 2 февраля, игрок может быть официально представлен в качестве футболиста «Барселоны».

Напомним, Обамеянг выступал за «Арсенал» с января 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2023-го.