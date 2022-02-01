Дмитрий Селюк: Чалов потерял уверенность, ему нужно было менять команду, «Базель» хороший вариант

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что Чалову срочно нужно было менять клуб.

- Неужели Чалов сможет заменить главного забивалу «Базеля» бразильца Артура Кабрала, который наколотил 27 голов в 31 матче во всех турнирах? Верится с трудом?

- Возможно, бразилец забил уже достаточно, и если Чалов не будет забивать – ничего страшного, - смеется Селюк. - Я не могу составить психологический портрет Чалова, у меня нет для этого информации, но то, что ему нужно менять команду, это очевидно. Ему сейчас даже не важно, куда уходить, важно просто сменить команду и обстановку.

Чалов потерял уверенность в своих силах, и, возможно, тренерский штаб, руководство клуба в нем разочаровались.

- «Базель» смог выручить 14 млн за Кабрала, продав его в «Фиорентину». Это большие деньги для небольшого швейцарского клуба?

- 14 млн во время пандемии в принципе большие деньги, а уж для Швейцарии - очень больше.

- Вернемся к Чалову. Удастся ли ему там ожить, тем более, все его будут сравнивать с Кабралом, а тот столько забил.

- «Базель» очень хорошая команда, любит атаковать. И вообще, Швейцария не Италия, там нет таких грамотных защитников, и там как-то все стараются играть в футбол.

«Базель» - это такой швейцарский «Зенит», у Чалова будет немало моментов. Останется их использовать. То есть у него есть хорошие шансы взбодриться, прийти в себя, чтобы потом куда-то перейти на постоянной основе. Рядом Австрия - чем плохой вариант для Чалова? Это примерно его уровень. Голландия та же, но там по закону иностранному футболисту надо платить минимум 400 тысяч евро в год. Никто Чалову такую зарплату в Голландии не даст.

НАША СПРАВКА

«Фиорентина» приобрела 23-летнего нападающего «Базеля» Артура Кабрала за 14,5 млн евро.

Кабрал должен заменить Душана Влаховича, которого клуб из Флоренции на флажке продал в «Ювентус». Сумма сделки составляет 70 млн евро. Кабрал в нынешнем сезоне забил за «Базель» 13 голов в 12 матчах Лиги конференций и 14 мячей в 18 играх в чемпионате Швейцарии.