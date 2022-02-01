ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дмитрий Селюк: Чалов потерял уверенность, ему нужно было менять команду, «Базель» хороший вариант

Главная новость на российском футбольном трансферном рынке – возможный уход в аренду до конца сезона в «Базель» нападающего ЦСКА Федора Чалова.
Дмитрий Селюк: Чалов потерял уверенность, ему нужно было менять команду, «Базель» хороший вариант
01 февраля 2022 17:23
автор: Юрий Волохов
автор фото: ПФК ЦСКА

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что Чалову срочно нужно было менять клуб.

- Неужели Чалов сможет заменить главного забивалу «Базеля» бразильца Артура Кабрала, который наколотил 27 голов в 31 матче во всех турнирах? Верится с трудом?

- Возможно, бразилец забил уже достаточно, и если Чалов не будет забивать – ничего страшного, - смеется Селюк. - Я не могу составить психологический портрет Чалова, у меня нет для этого информации, но то, что ему нужно менять команду, это очевидно. Ему сейчас даже не важно, куда уходить, важно просто сменить команду и обстановку.

Чалов потерял уверенность в своих силах, и, возможно, тренерский штаб, руководство клуба в нем разочаровались.

- «Базель» смог выручить 14 млн за Кабрала, продав его в «Фиорентину». Это большие деньги для небольшого швейцарского клуба?

- 14 млн во время пандемии в принципе большие деньги, а уж для Швейцарии - очень больше.

- Вернемся к Чалову. Удастся ли ему там ожить, тем более, все его будут сравнивать с Кабралом, а тот столько забил.

- «Базель» очень хорошая команда, любит атаковать. И вообще, Швейцария не Италия, там нет таких грамотных защитников, и там как-то все стараются играть в футбол.

«Базель» - это такой швейцарский «Зенит», у Чалова будет немало моментов. Останется их использовать. То есть у него есть хорошие шансы взбодриться, прийти в себя, чтобы потом куда-то перейти на постоянной основе. Рядом Австрия - чем плохой вариант для Чалова? Это примерно его уровень. Голландия та же, но там по закону иностранному футболисту надо платить минимум 400 тысяч евро в год. Никто Чалову такую зарплату в Голландии не даст.

НАША СПРАВКА

«Фиорентина» приобрела 23-летнего нападающего «Базеля» Артура Кабрала за 14,5 млн евро.

Кабрал должен заменить Душана Влаховича, которого клуб из Флоренции на флажке продал в «Ювентус». Сумма сделки составляет 70 млн евро. Кабрал в нынешнем сезоне забил за «Базель» 13 голов в 12 матчах Лиги конференций и 14 мячей в 18 играх в чемпионате Швейцарии.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Казахстанская волейболистка выложила фото из душаЖена футболиста сказала о том, сколько ей предлагали за близостьЛовчев рассказал о драке между Карпиным и Дзюбой
«Бараны» или «тигры»? Расклады и ставки на Супербоул-2022
В решающем матче плей-офф НФЛ, который принято называть Супербоулом, 13 февраля сойдутся пятикратный чемпион «Лос-Анджелес Рэмс» и двукратный неудачник финалов «Цинциннати Бенгалс».
Где выращивают полузащитников для «Спартака». Обзор футбольных мемов
Главные события последних дней (не только футбольные, но и одно теннисное) в картинках и цитатах.
Когда Медведев станет первой ракеткой мира? Возможно, уже 28 февраля — и вот что для этого нужно
Несмотря на поражение от Рафаэля Надаля в финале Australian Open, россиянин Даниил Медведев имеет хорошие шансы еще до конца зимы опередить Новака Джоковича и выйти на первое место в теннисном рейтинге. Представляем расклады.
Год условно вместо пожизненного. Как в США «осудили» обладателя Кубка Гагарина
Нам все время рассказывают, как строго якобы относятся в США к преступлениям сексуального характера. Но, судя по случаю Рида Буше, выступающего с нынешнего сезона за ярославский «Локомотив», в это как-то не очень верится.
Обломы Миранчука и Кокорина, триллер «Барсы» и распродажа «Юве». Как Европа закрыла трансферное окно
Последний день зимних переходов в европейском футболе получился горячим и затронул Россию.
Кто представит Россию на Олимпиаде-2022: полная заявка по всем видам спорта
Представляем российских олимпийцев, которые выступят на зимних Играх в столице Китая с 4 по 20 февраля 2022 года.
Олимпиада-2022: медали, чемпионы, призеры день за днем
Общекомандный зачет и полное расписание событий, в которых с 5 по 20 февраля 2022 года будут разыграны 109 медальных комплектов зимней Олимпиады в Пекине.
Осенью он побеждал в Москве «Спартак»… Что за тренера нашли поляки на матч с Россией
Сборная Польши, с которой россиянам предстоит сразиться в стыковом матче отборочного турнира ЧМ-2022, наконец, назначила нового главного тренера.
Упал, очнулся, гипс. Как Канада осталась без крутого тренера накануне Олимпиады
Сборная Канады по хоккею понесла серьезную потерю за несколько дней до старта Игр в Пекине.
Пока Овечкин «молчит», Капризов его догоняет! Теперь русский лидер «дикарей» забил Сорокину (видео)
Шайба Кирилла Капризова помогла «Миннесоте» победить «Айлендерс» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика