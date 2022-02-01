Дортмундская «Боруссия» претендует на подписание Зюле

Центральный защитник «Баварии» Никлас Зюле может стать игроком другого клуба чемпионата Германии.

Согласно информации портала Sport1, в услугах 26-летнего немца всерьез заинтересована «Боруссия» из Дортмунда, готовая подписать игрока летом 2022 года в качестве свободного агента.

Ранее в мюнхенском клубе заявили, что футболист покинет коллектив по окончании текущего сезона. Также среди претендентов на игрока числятся «Барселона», «Ньюкасл» и «Челси».

Напомним, что Зюле выступает за «Баварию» с июля 2017 года. В общей сложности он провел за команду 158 матчей, забил шесть голов и отдал четыре ассиста.

В составе сборной Германии защитник отыграл 37 встреч.