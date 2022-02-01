Форвард «Сассуоло» Распадори признан лучшим игроком Серии А в январе

Пресс-служба чемпионата Италии сообщила о том, что нападающий «Сассуоло» Джакомо Распадори стал лучшим игроком лиги по итогам января.

Отметим, что в прошедшем месяце 21-летний футболист принял участие в четырех матчах «нероверди», отличившись тремя забитыми мячами. Его команда занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 29 очков в 23 турах.

Напомним, что следующий тур в национальном первенстве Италии пройдет с 5 по 7 февраля. Одной из центральных встреч станет игра между «Интером» и «Миланом» (5 февраля).