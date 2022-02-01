РФС готов помочь тренеру сборной Польши в получении визы на матчи РПЛ

Российский футбольный союз готов оказать помощь главному тренеру сборной Польши Чеславу Михневичу в получении визы.

Напомним, что экс-наставник «Легии» возглавил национальную команду в начале января. Соглашение с 51-летним специалистом рассчитано до конца года.

«По состоянию на сегодняшний день РФС не получал писем от PZPN с просьбой содействовать в приеме нового главного тренера сборной Польши. Как только подобное обращение будет получено, РФС окажет содействие в получении визы и билетов на матчи, которые хочет посетить тренер. Это стандартная процедура, которая действует в подобных случаях» — цитирует ТАСС службу коммуникаций РФС.

Добавим, что сборные России и Польши встретиться в полуфинале стыковых матчей за право выступить на ЧМ-2022 в Катаре. Игра пройдет 24 марта в Москве.