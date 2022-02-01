Юрий Семин: Переход Чалова в «Базель» – это большое понижение

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин высказался о том, что форвард ЦСКА Федор Чалов станет игроком «Базеля» этой зимой.

Ранее появилась информация, что 23-летний футболист перейдет в швейцарский клуб на правах аренды до конца сезона-2021/22 без права выкупа.

– Он что, уезжает в «Барселону», «Манчестер Сити» или «Реал»? Он уезжает в простой рядовой клуб. Зачем туда ехать? Эта лига даже в пятерку не входит. Переход в «Базель» – это большое понижение, – цитирует Семина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Чалов является воспитанником академии ЦСКА. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей в составе красно-синих, отличившись тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

В данный момент «Базель» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, набрав 36 очков по итогам 19 сыгранных туров.