Александр Самедов: Хендрикс не подошел «Спартаку» по игровым качествам

Бывший игрок «Спартака» Александр Самедов прокомментировал уход из московского клуба опорного полузащитника Йоррита Хендрикса.

Напомним, что 26 января красно-белые объявили о переходе нидерландского футболиста в «Фейеноорд» на правах аренды до конца сезона-2022/23.

– Видимо, Хендрикс по игровым качествам не подошел. Укрепил ли слабые места «Спартак»? Время покажет, вместо одного опорника пришел другой, такая же ситуация с нападающими. Время покажет, усилились ли они или нет, – приводит слова Самедова ТАСС.

Напомним, что Хендрикс защищал цвета «Спартака» с января 2021 года. В общей сложности он провел за столичный клуб 22 матча, не отличившись результативными действиями.

Ранее полузащитник выступал за ПСВ, воспитанником которого и является.