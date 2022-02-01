Сборная Южная Кореи обыграла Сирию и вышла в финальную часть ЧМ-2022

Сборная Южной Кореи стала участником чемпионата мира 2022 года после гостевой победы над Сирией (2:0) в матче отборочного этапа.
Отметим, что авторами забитых мячей в сегодняшней встрече стали защитник Ким Чжин-Су (53-я минута) и хавбек Квон Чхан Хун (71). Добавим, что весь матч отыграл полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом.
Таким образом, Южная Корея набрала 20 очков за два тура до окончания группового этапа и расположилась на втором месте в турнирной таблице группы A, дающее право выйти на мировое первенство в Катаре. Идущие третьими ОАЭ не смогут опередить южнокорейцев, поскольку они имеют в своем активе лишь девять очков.
Добавим, что ранее на ЧМ-2022 вышла сборная Ирана.
источник: «Советский спорт»