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«Зенит» вошел в топ-10 клубов мира по тратам на трансферы зимой

Российскую команду пополнили три новых игрока.
01 февраля 2022 20:04
автор: Александр Поволоцкий

«Зенит» расположился на девятой строчке среди клубов мира по тратам в зимнее трансферное окно. 

Информацию предоставил портал Transfermarkt. По данным источника, клуб из Санкт-Петербурга потратили на новых игроков около 27,15 миллионов евро.

Напомним, что в стан «Зенита» перешли бразильский нападающий Юри Алберто («Интернасьонал»), а также защитник Арсен Адамов («Урал») и форвард Иван Сергеев («Крылья Советов»).

Больше всех на футболистов этой зимой потратил английский клуб «Ньюкасл» (102,1 млн). Также в тройку вошли итальянский «Ювентус» (97,7 млн) и испанский «Барселона» (55 млн).

 

 

 

 

источник: Transfermarkt
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