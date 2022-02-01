«Зенит» вошел в топ-10 клубов мира по тратам на трансферы зимой

«Зенит» расположился на девятой строчке среди клубов мира по тратам в зимнее трансферное окно.
Информацию предоставил портал Transfermarkt. По данным источника, клуб из Санкт-Петербурга потратили на новых игроков около 27,15 миллионов евро.
Напомним, что в стан «Зенита» перешли бразильский нападающий Юри Алберто («Интернасьонал»), а также защитник Арсен Адамов («Урал») и форвард Иван Сергеев («Крылья Советов»).
Больше всех на футболистов этой зимой потратил английский клуб «Ньюкасл» (102,1 млн). Также в тройку вошли итальянский «Ювентус» (97,7 млн) и испанский «Барселона» (55 млн).
источник: Transfermarkt