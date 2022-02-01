Форвард «Сочи» Кассьерра входит в сферу интересов киевского «Динамо»

Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра может продолжить свою карьеру в чемпионате Украины.

Согласно информации Sport24, в услугах 24-летнего колумбийца заинтересовано киевское «Динамо». Отмечается, что президенты обоих клубов, а именно Игорь Суркис и Борис Ротенберг, уже провели между собой беседу на тему возможного трансфера форварда этой зимой.

Как утверждает источник, сочинцы готовы продать своего футболиста за девять-десять миллионов евро. Однако украинская команда не готова выплатить такую сумму.

Напомним, что Кассьерра выступает за «Сочи» с августа прошлого года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 11 матчах, забил восемь голов и отдал три результативных передачи. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.