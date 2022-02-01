Арест нападающего «Манчестер Юнайтед» Гринвуда был продлен до 2 февраля

Форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд продолжает находиться под арестом после того, как девушка футболиста обвинила его в изнасиловании и избиении.

Как сообщает BBC, 20-летний англичанин останется под стражей как минимум до среды, 2 февраля. Отмечается, что в данный момент полиция допрашивает игрока.

Ранее в стане «МЮ» объявили о том, что нападающий временно отстранен от игр и тренировок с командой.

Напомним, что на прошлой неделе девушка Гринвуда, а именно Харриетт Робсон, обвинила футболиста в избиении, опубликовав в сторис своего Instagram-аккаунта видео и фото, демонстрирующие различные синяки, разбитую губу и следы крови, и заявила, что они появились из-за действий форварда.