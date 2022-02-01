«Я понял, что мне нужно перезагрузиться». Чалов – о своем переходе в «Базель»

Российский нападающий Федор Чалов объяснил свой переход из «Базеля» в ЦСКА.

Отметим, что 23-летний футболист пополнил состав клуба чемпионата Швейцарии на правах арендного соглашения до конца текущего сезона. При этом в контракте не был прописан пункт о выкупе игрока летом 2022 года.

– Когда поступило предложение от «Базеля», я обратился к руководству ЦСКА с просьбой отпустить меня и благодарен, что мне пошли навстречу. Я понял, что мне нужно перезагрузиться, найти возможность получать больше игровой практики. Надеюсь, что заслужу ее в Швейцарии, и летом вернусь в свой клуб более сильным и уверенным в себе игроком, – цитирует Чалова пресс-служба армейцев.

Добавим, что в нынешнем сезоне Чалов отыграл 18 матчей за ЦСКА во всех турнирах – на его счету три забитых мяча и пять ассистов.

Что касается «Базеля», то в данный момент подопечные Патрика Рамена располагаются на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Швейцарии после 19 туров, набрав 36 очков. Отставание от лидирующего «Люцерна» составляет семь очков.