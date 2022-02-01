Отец Обамеянга выложил фото сына в футболке «Барселоны»

Пьер Обамеянг - отец футболиста Пьера-Эмерика Обамеянга выложил в своем инстаграме фото игрока в футболке «Барселоны».

«Слава богу! Как прекрасен мой сын. Как тут не гордиться. Всегда движемся вперед, мой сын», - подписал публикацию габонец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pierre Aubameyang (@aubameyang.papa)

Напомним, форвард принадлежит лондонскому «Арсеналу», с которым он связан контрактом до 30 июня 2023 года, однако в СМИ появилась информация о том, что он перейдет в «Барселону» в статусе свободного агента.

В текущем сезоне Обамеянг провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей.

У игрока неоднократно возникали конфликты с главным тренером «канониров» Микелем Артетой.