Игорь Корнеев: Перейра точно усилит среднюю линию «Спартака» – клуб угадал с игроком на все 100%

Бывший игрок «Барселоны» и ЦСКА Игорь Корнеев высказался на тему того, что «Спартак» подписал опорного полузащитника «Янг Бойз» Кристофера Мартинса Перейру.

Отметим, что московский клуб арендовал 24-летнего футболиста до конца текущего сезона с правом последующего выкупа за шесть-семь миллионов евро.

– «Спартак» приятно удивил этим трансфером. Очень мобильный жесткий игрок, просит мяч и не теряет его. Помогает обороне. Думаю, что «Спартак» точно угадал на все 100 процентов, взяв его. В общем, этот игрок точно усилит среднюю линию, обеспечит необходимый баланс, – приводит слова Корнеева «РБ-Спорт».

Напомним, что Перейра выступал за «Янг Бойз» с июля 2019 года. Всего за швейцарскую команду он отыграл 68 матчей, забил пять голов и отдал два ассиста.

Ранее в своей карьере полузащитник выступал за «Лион» и «Труа». В составе сборной Люксембурга он провел 49 встреч.