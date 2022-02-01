Геннадий Орлов: Покупка Алберто для «Зенита» - выгодная сделка

Комментатор Геннадий Орлов высказался о приобретении питерским «Зенитом» бразильского нападающего Юри Алберто.

«В «Зените» есть Оливейра, который очень хорошо знает бразильский рынок, судя по трансферу Клаудиньо и Малкома. Алберто - лучший бомбардир бразильского чемпионата два сезона, его отличие от Азмуна - коэффициент реализованных моментов. Он у него выше, чем у Сердара. Зарплата будет меньше у Алберто, одно это уже экономия. Для «Зенита» это выгодная сделка, тут двух мнений быть не может. Что касается его игры, будем надеяться, что он быстро акклиматизируется и адаптируется в «Зените», ведь рядом партнеры такие - бразильцы», - приводит слова Орлова «РИА Новости».

Напомним, что контракт между сине-бело-голубыми и 20-летним бразильцем рассчитан до 30 июня 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, действующий чемпион РПЛ заплатил за футболиста 20 миллионов евро.

Напомним, что Алберто выступал за «Интернасьонал» с августа 2020 года. Всего за клуб он отыграл 85 матчей, забил 30 голов и отдал пять результативных передач. Ранее в своей карьере форвард защищал цвета «Сантоса».