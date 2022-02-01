Дмитрий Булыкин: Азмуну в «Байере» придется перестраиваться

Бывший нападающий леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин оценил шансы экс-футболиста питерского «Зенита» Сердара Азмуна заиграть в немецком клубе.

«Есть у Азмуна шансы, но адаптация в Европе очень сложная. Особенно для футболистов, которые играли в Российской премьер-лиге. Там совершенно другой футбол, совершенно другие требования, другие тренировки и подготовка к играм. Ему придется перестраиваться. Если сможет адаптироваться и начать так же играть и забивать, как в «Зените», то, думаю, может вписаться. В Германии любят делать ставку на своих футболистов, на немецких. Если немецкий футболист будет в хорошей форме, то ему будут отдавать предпочтение, а не Азмуну», - приводит слова Булыкина «РИА Новости».

Напомним, иранский нападающий заключил пятилетнее соглашение с леверкузенским «Байером» и уже покинул «Зенит», несмотря на то, что действующее соглашение игрока с клубом истекает только в июне.

В текущем сезоне Азмун провел 21 матч, в котором забил десять мячей.

После 20 туров леверкузенцы с 35 очками занимают третье место в немецкой Бундеслиге.