Окружение Мбаппе отрицает информацию о договоренности футболиста с «Реалом»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе намерен отложить тему по смене клубной прописки до конца текущего сезона.

Как сообщает Canal+, в окружении французского футболиста заявили, что информация о достижении договоренности между 23-летним форвардом и «Реалом» по поводу перехода летом 2022 года не является правдой. Отмечается, что в данный момент игрок сфокусирован на своих выступлениях за парижский клуб.

Ранее стало известно, что по контракту Мбаппе будет получать в стане «сливочных» 50 миллионов евро в год и станет самым высокооплачиваемым футболистом испанской команды.

В текущем сезоне нападающий провел 28 матчей за «ПСЖ», в которых забил 19 голов и отдал 18 результативных передач.