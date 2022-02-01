«Арсенал» расторг контракт с Обамеянгом по обоюдному согласию сторон

Лондонский «Арсенал» и габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба «канониров».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что футболист перейдет в «Барселону» в статусе свободного агента.

В текущем сезоне Обамеянг провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей.

У игрока неоднократно возникали конфликты с главным тренером «канониров» Микелем Артетой. В частности, перед календарной встречей АПЛ против «Саутгемптона» Обамеянг отпросился у наставника, чтобы съездить к больной матери и перевезти ее в Лондон. Испанский специалист согласился отпустить футболиста с условием, что тот вернется вечером того же дня.

В итоге форвард смог приехать обратно лишь под утро следующего дня, за что был лишен капитанской повязки и исключен из заявки на матч.