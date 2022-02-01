«ПСЖ» принял решение расстаться с Почеттино летом

«ПСЖ» намерен летом расстаться с главным тренером команды Маурисио Почеттино.

Как сообщает в своем твиттере инсайдер Адриен Гренье, руководство парижан уже сообщило 49-летнему специалисту о своем решении. Отмечается, что Почеттино сменит Зинедин Зидан. «ПСЖ» уже согласовал условия контракта с французом.

Нпаомним, что накануне парижский клуб вылетел из национального на стадии 1/8 финала. Команда Почеттино уступила «Ницце» в серии пенальти.

Под руководством аргентинца столичный клуб выигрывал Кубок Франции в прошлом сезоне.