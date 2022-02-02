«Арсенал» хочет продлить соглашение с Сака

Руководство лондонского «Арсенала» намерено продлить контракт с хавбеком Букайо Сака.

Как сообщает в своем твиттере журналист Крис Уитли, подписание соглашения с 20-летним футболистом может состояться в ближайшее время. «Арсенал» хочет предложить Сака контракт, хотя действующий истекает лишь летом 2024 года.

Добавим, что в текущем сезоне Букайо провел 26 матчей, в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи.

«Арсенал» занимает шестое место в таблице АПЛ. «Канониры» набрали 36 очков в 21 матче.