Голы Кавани и Суареса помогли Уругваю разгромить Венесуэлу в квалификации ЧМ-2022

Сборная Уругвая дома оказалась сильнее национальной команды Венесуэлы в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
В составе победителей отличились Родриго Бентанкур, Хиорхьян де Арраскаета, Эдинсон Кавани и Луис Суарес (с пенальти). У проигравших мяч престижа на счету Хосефа Мартинеса.
Таким образом, Уругвай набрал 22 очка после 16 туров и вышел на четвертое место в турнирной таблице отборочного цикла. Венесуэла с 10 очками осталась на последней, 10-й строчке.
источник: «Советский спорт»