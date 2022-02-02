Суарес стал лучшим голеадором Южной Америки в отборах на ЧМ, обойдя Месси

Когда Медведев станет первой ракеткой мира? Возможно, уже 28 февраля — и вот что для этого нужно

Несмотря на поражение от Рафаэля Надаля в финале Australian Open, россиянин Даниил Медведев имеет хорошие шансы еще до конца зимы опередить Новака Джоковича и выйти на первое место в теннисном рейтинге. Представляем расклады.