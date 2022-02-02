Суарес стал лучшим голеадором Южной Америки в отборах на ЧМ, обойдя Месси

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес стал лучшим бомбардиром отборочных первенств к ЧМ, обойдя по этому показателю аргентинца Лионеля Месси (28 голов).
Таким образом, Суарес обогнал Лионеля Месси, который забил 27 мячей в отборочных матчах ЧМ, сообщает MisterChip в Twitter.
Луис Суарес стал лучшим бомбардиром отборочных матчей чемпионата мира в Южной Америке. Также футболист сейчас делит четвертое место среди всех рекордсменов с бывшим игроком сборной Ирана Каримом Багери, который также забил 28 мячей в отборочных матчах чемпионата мира.
источник: Twitter.com