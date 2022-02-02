Сборная Бразилии обновила рекорд беспроигрышной серии в матче с Парагваем

2 февраля на стадионе «Минейран» в Белу-Оризонти сборная Бразилии принимала Парагвай в 16-м туре в отборе на ЧМ-2022. Хозяева победили со счетом 4:0 и заодно обновили рекорд беспроигрышной серии.

Таким образом, сборная Бразилии продлила свою беспроигрышную серию в отборочных матчах чемпионата мира до 32 встреч и установила новый рекорд среди южноамериканских команд. Предыдущий южноамериканский рекорд также принадлежал «Селесао» в 1993 году, сообщает MisterChip в Твиттере.

Рекордсменом мира по этому показателю является сборная Испании – испанцы не проигрывали в отборочных матчах ЧМ на протяжении 66 матчей с 1993 по 2021 год.

В отборе на ЧМ у Бразилии 39 баллов и первое место в группе. Они досрочно гарантировали себе попадание на мундиаль в Катар-2022.