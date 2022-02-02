Иван Ордец: Сейчас Украина обыграла бы Россию, потому что есть система и стиль

Защитник «Динамо» Иван Ордец предположил, как бы сыграли сборные Украины и России, если бы их не разводили при жеребьевке ФИФА.

«Хотел бы я, чтобы команды сыграли друг с другом? Скорее да, чем нет. Мне кажется, это бы привело к чему-то хорошему. Возможно, для начала стоит провести товарищеский матч на сборах. Но хотелось бы, конечно, чтобы команды сыграли на чемпионате мира.

Думаю, сейчас Украина обыграла бы Россию. Да и не только сейчас — год назад бы тоже победила. Потому что есть система и стиль. Не могу говорить про Петракова, но Шевченко на первой тренировке нам сказал: «У меня вы не будете много бегать. Но будете много думать», — цитирует Ордеца «Спорт-Экспресс».

В стыковых матчах за право выйти на мундиаль в Катар на первом этапе Россия сыграет с Польшей, а Украина с Шотландией. Матчи пройдут в конце марта.