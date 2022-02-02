«Он реагирует на каждую неточную передачу». Ребров сравнил Ваноли и Виторию

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал главные отличия действующего специалиста красно-белых Паоло Ваноли от экс-наставника спартаковцев Руя Витории.

«Паоло очень жёсткий, очень эмоциональный, очень требовательный. Это чувствуется при первом же контакте. Он реагирует на каждую неточную передачу и ошибку! Хочет, чтобы все прогрессировали.

Главное отличие от Витории? Интенсивность тренировок. Понятно, что какие-то другие вещи он тоже видит по-другому, но интенсивность, пожалуй, главное отличие», — сказал Ребров «Чемпионату».

Добавим, что после 18 сыгранных туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка. Свой зимний тренировочный сбор команда проводит в Дубае (ОАЭ).

28 января красно-белые сыграли вничью со «Слованом» (2:2) в контрольном матче.