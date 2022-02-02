«Крылья Советов» расторгли контракт с Дмитрием Кабутовым

Самарские «Крылья Советов» объявили о расторжении контракта с полузащитником Дмитрием Кабутовым.

Клуб на своем официальном сайте поблагодарил футболиста за годы, проведенные в команде.

«Это было прекрасное время в Самаре. Я запомню его навсегда. У нас отличный коллектив, отличный тренерский штаб, вместе мы прошли очень многое. Здесь я стал капитаном команды, многому научился и вырос как футболист. Но самая большая благодарность болельщикам. В Самаре они абсолютно особенные! Было честью играть для вас!», - такое обращение хавбека к самарским болельщикам опубликовано клубной пресс-службой.

Отметим, что Кабутов выступал за волжан с 2019 года, проведя за это время 83 матча, в которых забил два мяча и отдал 20 результативных передач.

В текущем сезоне в активе игрока десять встреч, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.