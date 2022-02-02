«Урал» продлил соглашение с капитаном команды Денисом Кулаковым

Екатеринбургский «Урал» объявил о продлении контракта с капитаном команды Денисом Кулаковым.
По информации клубной пресс-службы, украинский полузащитник будет выступать за команду до лета 2023 года.
Напомним, в текущем сезоне 35-летний футболист провел 19 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
После 18 туров екатеринбуржцы с 19 очками занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В первом после паузы матче уральцы 26 февраля на выезде сыграют против «Нижнего Новгорода».
источник: ФК «Урал»