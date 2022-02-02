Максим Мухин: На тренировке оценил сильный левый удар у Языджи

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал про то, что именно изменилось в стане армейцев с приходом нового главного тренера Василия Березуцкого.

«Шуток стало больше. Стало веселее и больше шума на тренировках, больше криков, это заряжает.

Медина и Языджи – нормальные ребята, работать можно. С головой. У Медины хороший дальний удар, у Юсуфа очень хороший дриблинг, сильная левая, я сам это на тренировке ощутил. И удар у него хороший, головой тоже отлично бьёт.

Будем бороться, несмотря ни на что. И «Зенит» вроде недалеко, сколько там очков, восемь? Это вообще немного. «Зенит» сейчас начал оступаться. Все возможно. Я бы ещё раз взял Кубок России, ну и попал в тройку в чемпионате», — цитирует Максима Мухина «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Хесус Медина и Юсуф Языджи перебрались в ЦСКА в зимнее трансферное окно. Первый матч армейцев после возобновления чемпионата пройдет против «Спартака» 28 февраля.