Марадишвили стал самым выносливым игроком «Локомотива» на сборах в Испании

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили стал самым выносливым игроком «железнодорожников» на сборах в Испании.

Футболисты прошли пик-тест для определения выносливости на сборах в Марбелье.

«Локомотив» будет тренироваться в Марбелье до 19 февраля, после чего начнется целенаправленная подготовка к матчу 19-го РПЛ с «Краснодаром», который состоится 27 февраля.

В нынешнем сезоне РПЛ Марадишвили провел 14 матчей в составе команды, в которых отличился три раза и отдал одну голевую передачу. Действующий контракт хавбека с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.