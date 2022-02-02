Сергей Корниленко Надеемся, что у Игнатьева все получится. Ему есть, что доказывать

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о переходе нападающего Ивана Игнатьева из «Рубина».

«Иван Игнатьев — молодой талантливый нападающий. В последнее время ему не удавалось реализовать свой потенциал, но мы знаем его возможности и надеемся, что в «Крыльях» у него все получится. Ване есть, что доказывать.

Он подходит под стилистику нашей игры. Мы довольны, что наша команда пополнилась качественным футболистом», — приводятся слова Корниленко на сайте самарского клуба.

Напомним, что Игнатьев выступал за «Рубин» с января 2020 года. В нынешнем сезоне россиянин отыграл за казанцев десять матчей во всех турнирах, не отличившись голевыми действиями. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в два миллиона евро.