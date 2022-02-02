Иван Игнатьев: Переход в «Крылья» для меня - шаг вперед, буду отдавать себя на поле

Нападающий Иван Игнатьев высказался о своем переходе на правах аренды в «Крылья Советов» из «Рубина».

«Я рад подписать контракт с «Крыльями». Для меня это шаг вперёд. Мне очень близок футбол, который привил команде Игорь Витальевич . Мы с ним общались, он уже объяснял различные игровые моменты.

Знаю, что в Самаре очень любят футбол и сильно поддерживают «Крылья». Обещаю, что буду отдавать на поле всего себя», — цитирует Игнатьева сайт клуба.

Напомним, что Игнатьев выступал за «Рубин» с января 2020 года. В нынешнем сезоне россиянин отыграл за казанцев десять матчей во всех турнирах, не отличившись голевыми действиями. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в два миллиона евро.