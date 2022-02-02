Ребров - про Максименко: Такие, как Акинфеев, которые играют постоянно, рождаются раз в 100 лет

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал ситуацию Александра Максименко, у которого случился игровой спад в первой части чемпионата. Сейчас основным голкипером красно-белых является Александр Селихов.

«Для него это первый такой опыт, Саша никогда не был на скамейке. Но ему надо через это пройти, по-другому вратарь не формируется. Такие, как Акинфеев, которые играют постоянно, рождаются раз в 100 лет.

Зачем Саше уходить в аренду? Селихов не играл два года в основе, выздоровел и заиграл. Стал намного хуже? Нет. Такой сильный клуб, как «Спартак», не может оставаться с одним вратарём. Ему нужно иметь второго голкипера высокого уровня. Так что Макси нужно терпеть.

Самое простое ― это взять и уйти. Саша недавно продлил контракт. Если бы не хотел оставаться – не делал бы этого», — сказал Ребров «Чемпионату».

В нынешнем сезоне он провел 12 матчей за «Спартак» в РПЛ, пропустил 17 мячей и отыграл четыре встречи на «ноль». С недавних пор основным голкипером красно-белых стал Александр Селихов, который долгое время восстанавливался после полученной травмы.

Всего же за «Спартак» Максименко сыграл в 117 играх, пропустив при этом 149 мячей и оставив свои ворота в неприкосновенности в 31-й игре.