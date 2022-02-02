Максименко заявлен за «Спартак-2»

Вратаря «Спартака» Александр Максименко отзаявили от основной команды и перевели в список футболистов, которые могут выступать за дублирующий коллектив.

«Александра заявили за «Спартак-2», чтобы он мог получать практику, если что. Это значит, что он может играть как за основу, так и за «двойку», — сказал представитель пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне он провел 12 матчей за «Спартак» в РПЛ, пропустил 17 мячей и отыграл четыре встречи на «ноль». С недавних пор основным голкипером красно-белых стал Александр Селихов, который долгое время восстанавливался после полученной травмы.

Всего же за «Спартак» Максименко сыграл в 117 играх, пропустив при этом 149 мячей и оставив свои ворота в неприкосновенности в 31-й игре.