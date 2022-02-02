Андрей Червиченко: Миранчук качественный футболист, но по игре и характеру мягкий для Серии А

- На флажке «Лацио» хотел взять Миранчука в аренду, но главный тренер «Аталанты» Гасперини заблокировал переход – много травмированных плюс Иличич в очередной депрессии. Думаю. В «Лацио» Миранчук мог бы себя проявить, римляне сейчас играют неважно…

- Миранчук хороший, качественный футболист, но по игре и по характеру мягкий. Таким трудно в итальянском чемпионате. Ему бы злости побольше, тогда было бы лучше. Но в сравнении с другим нашим – этим каторжанином из «Фиорентины», небо и земля. Алексей хочет играть, и хочет играть в сильном чемпионате.

А что там его ждало в «Лацио», мне трудно сказать. Честно говоря, не слежу за итальянским чемпионатом.