«Барселона» объявила о подписании Обамеянга

«Барселона» объявила о подписании Пьера-Эмерика Обамеянга.

Габонский форвард подписал контракт до 30 июня 2025 года. При этом стороны договорились о возможности его расторжения по окончании сезона. Напомним, в Испании писали, что до окончании сезона Обамеянг будет получать 5 тыс. евро в неделю. Впоследствии его зарплата должна увеличится.

Отступные за форварда составляют 100 миллионов евро.

Напомним, вчера Обамеянг договорился о разрыве контракта с «Арсеналом». В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.