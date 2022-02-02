Федун собирается посещать контрольные матчи «Спартака»

Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун посетит контрольные матчи команды против латвийской «Риги» 2 февраля и малазийского «Джохора» 5 февраля, сообщает «Метарейтинг».
Напомним, что «Спартак» готовится ко второй части сезона в ОАЭ. В зимнюю паузу в основной команде поменялся главный тренер: португальца Руя Виторию заменил итальянец Паоло Ваноли.
В российской премьер-лиге красно-белые занимают девятое место, набрав 23 очка. В 19-м туре «Спартак» 26 февраля примет на своем поле ЦСКА.
источник: «Метарейтинг»