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Федун собирается посещать контрольные матчи «Спартака»

Владелец клуба будет присутствовать на играх против «Риги» и «Джохоры».
02 февраля 2022 15:28
автор: Максим Скороходов

Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун посетит контрольные матчи команды против латвийской «Риги» 2 февраля и малазийского «Джохора» 5 февраля, сообщает «Метарейтинг».

Напомним, что «Спартак» готовится ко второй части сезона в ОАЭ. В зимнюю паузу в основной команде поменялся главный тренер: португальца Руя Виторию заменил итальянец Паоло Ваноли.

В российской премьер-лиге красно-белые занимают девятое место, набрав 23 очка. В 19-м туре «Спартак» 26 февраля примет на своем поле ЦСКА.

источник: «Метарейтинг»
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