Дмитрий Гордон: Пусть встречаются сборные Украины и России и в честном поединке победит сильнейший

Украинский журналист Дмитрий Гордон поделился ожиданиями от игры своей национальной команды по мини-футболу против сборной России в полуфинале чемпионата Европы.

«Спорт — всегда политика. Но в данном случае он должен оставаться спортом. Пусть встречаются сборные Украины и России и в честном поединке победит сильнейший. Я буду болеть за Украину. Надеюсь, что она победит. У меня есть уверенность, что спортсменам не нужны скандалы и провокации. Если вмешается политика, они могут возникнуть», - приводит слова Гордона «Спорт-Экспресс.

Матч Украина-Россия пройдет 4 февраля, во втором полуфинале в этот же день встретятся сборные Португалии и Испании, обе встречи пройдут в Амстердаме.