Стыковые матчи сборной России перенесли на стадион «Динамо»

РФС перенес мартовские матчи сборной России со стадиона «Лужники» на арену имени Льва Ивановича Яшина.

«По состоянию на 2 февраля мы не можем объективно оценить эпидемиологическую ситуацию, которая сложится в Москве к концу марта. Перенос игры на «Динамо» позволит даже с учетом возможных дополнительных ограничений посещаемости рассчитывать на то, что сборная в решающий момент не останется без необходимой поддержки», - приводит слова генерального секретаря РФС Александра Алаева пресс-служба организации.

Напомним, что 24 марта сборная России сыграет против команды Польши в полуфинале стыкового турнира за право выступить на чемпионате мира в Катаре. В случае успеха в финале стыков российские футболисты 29 марта оспорят путевку на мундиаль с победителем матча Швеция и Чехия. Неудачники полуфиналов также сыграют между собой, но игра не будет носить турнирного характера. Благодаря жеребьевке все свои встречи сборная России проводит дома.