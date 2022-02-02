Генич извинился за неудачную шутку о домашнем насилии Гринвуда

Известный комментатор Константин Генич извинился за шутку о футболисте «Манчестер Юнайтед» Мэйсоне Гринвуде.

На шоу на YouTube Генич «оправдал» принуждение футболистом своей девушки Харриетт Робсон к интимной близости, сказав «Кто из нас так не делал?».

«Хочу извиниться перед вами и всеми, кого задела моя неудачная «шутка» в очередном выпуске «Коммент. Лайв». Я ни в коем случае не поддерживаю никакую форму насилия: будь то моральная и физическая», - написал Генич в своем телеграм-канале.

Напомним, что на прошлой неделе девушка Гринвуда обвинила футболиста в избиении, опубликовав в сторис своего Instagram-аккаунта видео и фото, демонстрирующие различные синяки, разбитую губу и следы крови, и заявила, что они появились из-за действий форварда.

«МЮ» отстранил футболиста от тренировок, также он был арестован, однако сегодня был выпущен под залог.