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Кавазашвили похвалил Максименко, который будет поддерживать игровую практику в «Спартаке-2»

Александра 2 февраля заявили в ФНЛ.
02 февраля 2022 17:41
автор: Максим Скороходов

Бывший вратарь «Спартака» Анзон Кавазашвили поддержал голкипера клуба Александра Максименко, которого внесли в заявку дубля красно-белых.

«Я на стороне Максименко — он истинный спартаковец, не хочет уходить из «Спартака», любит его. Видимо, хочет дождаться своего часа. Но, к сожалению, Саша немного неправильно думает, потому что Селихов сейчас прекрасно играет, он один из кандидатов вместе с Сафоновым в сборную Россию. Его игра уже доказала, что он вернулся и надолго, если, не дай бог, не будет какая-то неожиданная травма. Конечно, Саша мог бы уйти в аренду за границу, и, возможно, это был бы лучший выход из ситуации после проваленного сезона», - приводит слова Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне он провел 12 матчей за «Спартак» в РПЛ, пропустил 17 мячей и отыграл четыре встречи на «ноль». С недавних пор основным голкипером красно-белых стал Александр Селихов, который долгое время восстанавливался после полученной травмы.

Всего же за «Спартак» Максименко сыграл в 117 играх, пропустив при этом 149 мячей и оставив свои ворота в неприкосновенности в 31-й игре.

источник: «Спорт-Экспресс»
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