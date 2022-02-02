«Спартак» сыграл вничью с «Ригой» в товарищеском матче

Московский «Спартак» в товарищеском матче сыграл вничью с «Ригой» со счетом 0:0.
Добавим, что на игре присутствовал владелец клуба Леонид Федун.
Напомним, что «Спартак» готовится ко второй части сезона в ОАЭ. В зимнюю паузу в основной команде поменялся главный тренер: португальца Руя Виторию заменил итальянец Паоло Ваноли.
В российской премьер-лиге красно-белые занимают девятое место, набрав 23 очка. В 19-м туре «Спартак» 26 февраля примет на своем поле ЦСКА.
Футбол
Товарищеский матч
«Спартак» (Россия) - «Рига» (Латвия) - 0:0
Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Литвинов, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Денисов, Зобнин, Мозес, Николсон, Ларсссон.
источник: «Советский спорт»