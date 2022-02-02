Колосков поддержал решение перенести матчи сборной России на стадион «Динамо»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что организация была права, перенеся матчи сборной России со стадиона «Лужники» на арену «Динамо».

«Абсолютно правильное решение. Что касается болельщиков, мы вряд ли собрали бы 70 тысяч болельщиков в Лужниках. Дело не в количестве а в качестве. А здесь стадион будет битком. Того количества болельщиков, которые придут, вполне хватит, чтобы поддержать сборную России», - приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что матч был перенесен из-за неопределенности с коронавирусом в Москве.

Напомним, что 24 марта сборная России сыграет против команды Польши в полуфинале стыкового турнира за право выступить на чемпионате мира в Катаре. В случае успеха в финале стыков российские футболисты 29 марта оспорят путевку на мундиаль с победителем матча между Швецией и Чехией. Неудачники полуфиналов также сыграют между собой, но встреча не будет носить турнирного характера. Благодаря жеребьевке все свои игры сборная России проводит дома.