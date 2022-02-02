Предложение «Зенита» по новому контракту не устраивает Ракицкого

Максим Дудченко, агент защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, подтвердил, что клуб предложил его клиенту продлить контракт.

«Мы действительно получили предложение от «Зенита» о продлении контракта. Какой приоритет у Ярослава — остаться в «Зените» или уйти в другую команду? Все зависит от того, договоримся ли мы по условиям или нет. На данный момент этого не получается сделать. Есть ли у Ярослава уже другие предложения на руках? Да, есть», - приводит слова Дудченко Sport24.ru.

Напомним, что Ракицкий пополнил состав «Зенита» в январе 2019 года. В общей сложности он провел за клуб 107 матчей, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с командой защитник стал трехкратным чемпионом России.