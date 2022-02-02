Чалов является самым дорогим игроком швейцарской суперлиги

Российский форвард Федор Чалов, перейдя в «Базель» посредством аренды из ЦСКА без права последующего выкупа, стал самым дорогим игроком швейцарской суперлиги, сообщает Transfermarkt.
Известный ресурс оценивает 23-летнего футболиста в 8,5 млн евро.
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Публикация от Transfermarkt Россия 🇷🇺 (@transfermarkt_ru_official)
Напомним, что Чалов является воспитанником академии ЦСКА. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей в составе красно-синих, забив три гола и отдав и пять результативных передач.
источник: Transfermarkt