«Зенит» опубликовал заявку на Лигу Европы

Питерский «Зенит» опубликовал заявку на плей-офф Лиги Европы.
Среди знакомых фамилий присутствуют и приобретенные клубом в зимнее трансферное окно игроки - Арсен Адамов, Иван Сергеев и Юри Алберто.
Заявка сине-бело-голубых для участия в плей-офф @EuropaLeague 💙 #UEL pic.twitter.com/Q0UTZgD3pu— ФК «Зенит» (@zenit_spb) February 2, 2022
Напомним, в стыковых матчах турнира за право участия в 1/8 финала подопечные Сергея Семака дважды сыграют с испанским «Бетисом» - 17 февраля дома и неделю спустя - на выезде.
источник: ФК «Зенит»