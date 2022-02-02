«Зенит» опубликовал заявку на Лигу Европы

Федерер, Надаль, Джокович: так кто же величайший? Самый справедливый рейтинг

После победы Рафаэля Надаля над Даниилом Медведевым в финале Australian Open многие окрестили испанца лучшим теннисистом всех времен. Но можно ли мерить величие только турнирами Большого шлема? Пожалуй, все-таки нет. Поэтому мы составили более объективный рейтинг.